Toit Idées & Inspirations

Le toit : un élément clef pour l’isolation de votre maison.

Marre de payer des factures exorbitantes de chauffage ? Une bonne isolation vous permettra de ne pas dépenser des milles et des cents pour chauffer votre maison et dans le même temps de favoriser un mode de vie respectueux de l’environnement ! Et lorsque l’on parle d’isolation, le toit est la première partie de la maison à envisager, on estime en effet à 30 % les fuites de chaleur par la toiture. N’hésitez pas à contacter un de nos professionnels en charpenterie pour plus d’informations !

Eviter les infiltrations dans votre toit.

Parce que le toit est la séparation fondamentale entre vous et l’extérieur, il est aussi le lieu privilégié des infiltrations car soumis de façon directe aux intempéries. Même s’il s’avère difficile d’isoler complètement son toit, il est possible de faire face aux attaques superficielles grâce à des produits disponibles en grande surface tels que des joints, des mastics, des peintures spéciales, des goudrons ou des résines destinées à colmater les brèches de votre toit et à lutter contre les infiltration tout laissant l’humidité s’évacuer.

Comment isoler votre toit ?

Attention, cette opération peut s’avérer délicate, et peut endommager votre maison si vous n’avez aucune connaissance en la matière. Dans ce cas de figure, il est primordial de faire appel à un expert charpentier. Il existe trois types d’isolation possibles. La première consiste à isoler un toit recouvrant des combles non habitables. Il s’agit de poser une voir deux couches d’isolant (laine minérale en panneaux, rouleaux ou en vrac soufflée) sur ou sous le plancher.)

L’isolation d’un toit sur comble habitables :

Cette opération peut s’effectuer par l’intérieur ou par l’extérieur. Par l’intérieur il s’agit de poser des panneaux ou des rouleaux d’isolant de type laine minérale sous le toit, puis d’appliquer sur l’isolant un pare vapeur hormis si votre isolant est synthétique, car dans ce cas-là vous n’aurez pas besoin d’un pare-vapeur. Posez la finition de votre choix (crépis, plâtre, bois… ) et vous aurez terminé ! Par l’extérieur, il s’agit de fixer un isolant sur le toit afin de créer un phénomène de mur manteau. Cette opération est cependant délicate et requiert la plupart du temps l’intervention d’un professionnel.

L’isolation d’un toit terrasse :

L’isolation d’un toit terrasse se fait impérativement par l’extérieur, celle-ci doit être pensée et réalisée avec une étanchéité parfaite afin de faciliter l’écoulement des eaux et éviter les infiltrations. Différentes solutions sont possibles, et pour les découvrir, nous vous recommandons vivement de contacter un expert qui saura vous guider dans vos démarches pour la réfection ou la construction de votre toit !