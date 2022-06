Les conditions suivantes s’appliquent à la participation au questionnaire en ligne Questionnaire homify d’Homify Online GmbH & Co.KG – (ci-après homify), Holländerstraße 34, 13407 Berlin.

1. La participation est gratuite et aucun achat de biens ou de services n’est requis. En participant au sondage, l’utilisateur accepte ces termes et conditions. La participation au questionnaire ne peut être effectuée qu’une seule fois. En cas de participations multiples, seule la première participation sera prise en compte.

2. Le questionnaire est ouvert seulement aux personnes adultes résidant en France métropolitaine. Les personnes mineures doivent avoir le consentement informé d’un parent ou d’un tuteur afin de participer au sondage. Sont exclus les dirigeants, employés, agents et représentants d’homify ou tout autre intervenant directement lié à la tenue de ce sondage ainsi que les membres de leur famille immédiate. Pour les fins des présentes, « famille immédiate » s’entend des pères, mères, frères, sœurs, enfants, conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, agents et représentants sont domiciliés. Pour participer au tirage au sort, le questionnaire doit être entièrement complété.

3. Toute personne répondant au questionnaire avant le 31/05/2015 en fournissant son adresse e-mail, sera automatiquement inscrite au tirage de prix. Les participations qui ont recours à l’intervention d’un tiers parti, tels que des agences de concours, sont exclues. En outre, une seule inscription est permise par personne, en dépit de l’utilisation de plusieurs adresses e-mail. Le participant est responsable de l’exactitude des données fournies.

4. Les participants offrent leur accord automatiquement et expressément par leur participation et conviennent que les informations d’adresse sont utilisées pour effectuer le tirage au sort et notifier les gagnants. Les participants consentent à la divulgation de ses informations d’adresse au commanditaire des prix pour la transmission du prix. Le transfert d’informations à des tiers partis non autorisés, en particulier à des fins commerciales, n’est pas autorisé.

5. Les gagnants et les prix sont déterminés par hasard. Les gagnants seront avisés par e-mail. Le gagnant recevra immédiatement une notification et aura au plus tard jusqu’au 08 juin 2015, à minuit, pour réclamer son prix à homify. Sinon, homify pourra attribuer le prix à un nouveau gagnant.

6. Un paiement en espèces, un prix équivalent ou un échange du prix n’est pas possible. Les prix ne sont pas transférables. Le gagnant sera accepter des modifications au prix, qui peuvent être causées par le fournisseur, et de comprendre que ces événements sont au-delà et sur le contrôle de homify. Le gagnant devra accepter les modifications nécessaires à son prix qui sont provoquées par des causes au-delà du contrôle de l’entreprise participant au questionnaire. Une revendication légale du prix n’est pas applicable. La distribution des prix sera effectuée au plus tard à la fin du mois de juillet 2015.

7. homify se donne le droit d’exclure des participants en violation des présentes conditions de participation officielles ou qui sont soupçonnés d’avoir manipulé leur participation ou les prix durant la période du sondage. Ceci inclut en particulier les tentatives d’influencer le processus de participation, y compris la perturbation de processus de sondage à travers des méthodes automatisées pour influencer le vote et par le harcèlement ou la menace d’employés ou d’autres participants. De plus, si les conditions de participation et d’exclusion ne sont connues qu’après la fin du tirage au sort, homify se donne également le droit de récupérer les prix déjà accordés.

8. homify est toujours prêt à offrir des produits de qualité et à faire des déclarations honnêtes. Cependant, homify n’est pas responsable des fausses déclarations (par exemple, des déclarations erronées sur les prix) ou des erreurs techniques dans le cadre des décisions du tirage au sort.

9. Les décisions sont définitives pour le déroulement du tirage au sort, le choix des gagnants et l’attribution des prix.