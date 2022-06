Shabby Chic Idées & Inspirations

Shabby chic

Vous aimez le style shabby chic et vous avez envie de retrouver toutes les idées et projets qui vous plaisent pour réaliser une décoration shabby chic chez vous ? homify est la meilleure solution : vous allez pouvoir visiter des projets de décoration shabby chic, enregistrer des images qui vous plaisent, découvrir les possibilités infinies de décoration shabby chic et même demander à nos experts en décoration intérieure.

Qu’est ce que le shabby chic ?

Vous n’avez pas encore entendu parler de ce style de décoration intérieure ? Le shabby chic est un style qui mêle à la fois des objets rustiques et des touches modernes. Littéralement, le shabby chic est un état d'esprit récup: faire du neuf avec du vieux. Vous allez par exemple chiner un meuble un peu défraichi dans une brocante et le retaper pour lui donner un coup de jeune. Le style shbby chic a été popularisé au USA dans les années 80.

Quelles couleurs ?

Le shabby chic a une gamme de couleurs particulières. C’est un style plutôt romantique, avec des couleurs claires, des tons pastels, des imprimés fleuris à l'esprit rétro, des meubles poncés en laissant les veines du bois apparentes.

Les textiles shabby chic

Le shabby chic fait bien sûr penser à la décoration des cottages de la campagne en Angleterre. Ce sont des intérieurs très « cosy » avec des matières naturelles: coton, lin, laine, dentelles et broderies.

N’en faites pas trop !

Le romantisme et ces objets déco peuvent parfois rendre un intérieur trop kitsch et trop encombré. N’en faites pas trop : le shabby chic est aussi un esprit rustique, donc où l’on a chez soi des objets qui sont à la fois pratiques et agréables à regarder. L’essentiel sera de parsemer ces objets chez vous sans créer d’encombrement. Demandez à nos experts Si vous voulez de l’aide dans la réalisation de votre projet de décoration shabby chic, n’hésitez pas à demander l’aide de nos experts. Ils sont à votre écoute !