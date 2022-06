Sauna Idées & Inspirations

Sauna – Entre Bien être & Tradition

Le Sauna est une petite cabane en bois dans laquelle on prend des bains de chaleur sèche et de laquelle on sort après quelques instants pour bénéficier de l’action du « chaud – froid ». Variant entre 70° C et 100°C, la pratique du Sauna est une tradition sociale qui existe en Scandinavie depuis plus de 2000 ans et qui a peu à peu gagner le cœur des occidentaux. Petit tour d’horizon !

Un Sauna à la maison ?

L’ajout d’un Sauna chez soi est une tendance qui traverse les frontières des pays nordiques et devient même un véritable must ! Plus qu’une simple mode, le Sauna est un véritable véhiculaire de bien-être, facile à installer pour compléter une salle de bain et de plus en plus populaire.

Salus Per Aquam:

Le sauna est un concept qui nous ramène aux temps anciens, des thermes romains en passant par le bain turc et par le millénaire bain finnois, la tradition du bain et du passage de pièces chaudes à des pièces froides provoque un sentiment incomparable de relaxation et soumet votre corps à ce sentiment merveilleux que seule l’eau peut vous accorder.

Les bienfaits du Sauna accessibles à tous ?

Voilà pourquoi, le rêve de beaucoup est de créer un espace privé dans sa propre maison afin de profiter des nombreux bienfaits du sauna. Et si vous aussi vous partagez ce rêve, sachez que la pratique du sauna à la maison n’est pas réservée qu’à quelques célébrités privilégiées. En effet, s’il est bien pensé et conçu avec intelligence, créer un espace sauna chez soi peut être tout à fait abordable : il existe des solutions pour répondre à vos envies ! Nous vous invitons d’ailleurs à consulter notre rubrique « Spa » afin d’explorer notre palette d’idées et d’astuces qui vous aiderons à réaliser tous vos rêves de sauna !

Quelles sont les meilleures idées pour mon sauna?

Dans un premier temps, il est fondamental d’établir votre budget afin de pouvoir établir les choix les plus appropriés pour créer votre sauna à la maison. Ensuite, il est absolument nécessaire d’identifier l’espace dans lequel vous allez installer votre sauna : le grenier peut être un environnement idéal pour l’installation d’une cabane de sudation ainsi que la salle de bain, ou toute autre pièce utilisée uniquement à des fins de confinements.Vous devez ensuite impérativement faire appel à un professionnel plombier afin de doter votre sauna d’un approvisionnement en eau!

Comment puis-je trouver des idées pour mon sauna?

