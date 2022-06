Une salle de bain design à la maison :

Parce que la salle de bain n’est pas seulement réservée aux ablutions mais qu’elle représente également le lieu privilégié de la détente et du bien-être, disposer d’une salle de bain design est un must have dont tout aficionado de déco se doit de disposer !

Les équipements incontournables pour faire entrer le design dans votre salle de bain :

Avec la cuisine, la salle de bain est une pièce qui offre la possibilité de s’équiper d’équipements innovants, à la pointe de la technologie et de ce fait, intrinsèquement design. Optez pour une robinetterie murale radicalement contemporaine, des éviers vasques et des douches à l’italienne au pommeau carré pour favoriser une ambiance à l’esthétique, épurée, innovatrice, foncièrement design…

Optez pour des matériaux modernes et résistants :

Pour une salle de bain design, misez sur des matières telles que le béton, la pierre naturelle, le bois poncé lisse, et l’acier. Le béton est un incontournable des salles de bain design puisqu’il est suffisamment étanche pour consister un revêtement efficace pour le sol, les murs ou bien la douche d’une salle de bain design. La pierre est un parti pris en or pour distiller une touche de minéralité dans votre salle de bain design tandis que le bois et l’acier apportent une identité industrielle forte qui souligne à la perfection les lignes épurées de votre salle de bain design. Les formes prépondérantes dans une salle de bain design : Optez pour des lignes géométriques, simples et épurées. Pour des meubles sous vasque par exemple qui concilient capacité de rangement et esthétique radicalement contemporaine. Assortissez-les à une colonne suspendue si vous manquez de capacité de rangement, une alternative en or pour gagner en espace de rangement tout en maintenant le caractère design de votre salle de bain.

Les couleurs d’une salle de bain design :

Le noir et blanc, mat, lisses ou brillants, ainsi que les tons sombres (gris, chocolat… ) offriront à votre salle de bain une ambiance design indémodable. Cependant si vous souhaitez plus d’originalité dans votre salle de bain design, n’hésitez pas à placer des éléments de couleurs vives qui égayeront et réchaufferont à coup sur votre salle de bain design. Par exemple un carreau sur deux ou trois peints en vert pomme, ou des éléments rouge carmin ou rose fuchsia placés à des endroits stratégiques. Et pour plus d’idées, n’hésitez pas à contacter un de nos professionnels en aménagement d’intérieur !