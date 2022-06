Salle de bains bon marché

Il existe bien sûr des salles de bain pour tous les goûts, dans tous les styles et surtout pour toutes les bourses. Les salles de bain bon marché ne font pas exception à la règle : vous pouvez tout à fait concevoir ou aménager une salle de bain sans vous ruiner. La salle de bain bon marché est un must si vous avez un petit budget pour votre rénovation ou si vous voulez dépenser plus dans d’autres pièces de votre foyer. Mais avoir une salle de bains bon marché ne veut pas dire laisser de côté l’aspect design ou pratique. Sur homify vous allez trouver toutes une variété de salle de bain bon marché dont vous pourrez vous inspirer.

Des meubles fonctionnels…

Les meubles d’une salle de bains bon marché doivent être à la fois fonctionnels et peu coûteux. Vous pourrez ainsi opter pour des meubles DIY, à faire maison avec des palettes ou des briques. Vous pourrez aussi acheter des meubles tout fait dans des grands magasins tout en n’oubliant pas de mesurer les moindres recoins de votre salle de bain pour que tout passe.

… mais aussi personnels

Avoir une salle de bain bon marché et des meubles achetés dans des grands magasins de décoration intérieure ne veut pas dire que vous vous ne pouvez pas créer votre propre décoration et laissez votre marque personnelle dans votre salle de bain bon marché. Grâce à de petits objets bien choisis et des éléments de couleurs qui vous plaisent et qui rappellent la décoration des autres pièces, vous allez pouvoir créer une salle de bain bon marché qui vous est propre.

Design pour salle de bain bon marché

Le design de votre salle de bain bon marché dépendra en effet surtout de votre imagination et de votre côté créatif. Vous pourrez effectivement trouver des solutions pratiques de rangement à faible coût et vous inspirez du design minimaliste ou vintage. N’hésitez pas à faire appel à nos experts pour aménager votre salle de bain bon marché. Créez aussi votre livre d’idées pour faire partager votre projet de salle de bain bon marché.