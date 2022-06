Rénovation Idées & Inspirations

Rénovation – Les bonnes idées

Les maisons anciennes possèdent un cachet avec lequel il est difficile de rivaliser. Cependant se lancer dans de grands travaux de rénovation n’est pas toujours aisé, et il faut souvent s’armer de courage et de pugnacité avant d’entreprendre ces démarches.

Redonner vie à un souvenir

Maison de famille, une ancienne grange, un moulin à l’abandon ou château délaissé… Nombreux sont les lieux dont le charme suranné nous renvoie au savoir-faire et aux traditions d’antan… En effectuant de petits ou de plus conséquents travaux de rénovation, vous pouvez donner une nouvelle vie à ces lieux au caractère fort, et pourquoi ne pas les moderniser radicalement.

Un bon coup de peinture pour y voir plus clair :

Première étape ? Un coup de blanc ! En effet plutôt que de commencer directement les rénovations, repeindre le bien s’avère toujours être une excellente option. Votre habitation apparaîtra dès lors plus saine, plus lumineuse et plus grande. Avec une déco tendance, le tour sera peut-être même joué ! Alors, toujours envie de rénovations ? Votre maison a besoin d’un relooking ? N’hésitez pas à consulter un de nos articles sur les aménagements d’intérieur les plus réussis ou à contacter un de nos architectes d’intérieur.

Évitez les pièges en matière de rénovation :

L’idée est tentante de décloisonner les espaces pour obtenir plus de lumière par exemple. Cependant attention, avant vous lancer tête baissée et de casser les murs, il est indispensable de réfléchir en amont, plus vous modifieriez, plus vous devrez mettre la main au portefeuille. Gardez par exemple les implantations existantes telles que les salles de bains, les cuisines ou les murs porteurs.

S’entourer de bons professionnels :

Parce qu’une rénovation implique de s’entourer de bons professionnels à votre écoute pour réaliser vos rêves, Homify vous met en contact l’expert dont vous avez besoin. Qu’il s’agisse d’un plombier, d’un électricien, d’un carreleur ou d’un architecte, Homify vous permet de trouver le professionnel de votre choix, et ce, dans votre région !