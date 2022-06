Plantes de Maison Idées & Inspirations

Des plantes pour vivifier ma maison

Vous n’avez pas de jardin mais vous êtes un amoureux de nature ? De nombreuses plantes poussent en intérieur et peuvent être dispersées dans votre maison. Alors pourquoi vous priver ? Voici un petit guide de la marche à suivre pour faire pousser des plantes dans votre maison.

Dans mon salon, il y a des cactus

Pour les pressés, les travailleurs, les stressées, investissez donc dans des cactus ou des plantes grasses pour votre maison. Ils ne nécessitent que très peu d’entretien et incarnent le must en matière de plantes de maisons ! En effet vous devez seulement les placer près d’une fenêtre (car ces plantes ont besoin d’un maximum de lumière) et les arroser d’un bouchon d’eau une fois par semaine ! Allez, on sait que vous en êtes capables.

Un bonsaï pour évacuer le stress

La vie en ville peut être très stressante. Travail, transports, enfants à aller chercher à l’école ou à amener au sport… Vous avez l’impression de passer votre existence à courir. C’est pourquoi il est indispensable de faire de votre chez-vous une bulle de confort. Et quoi de mieux que l’entretien d’un bonsaï pour évacuer le stress et consacrer du temps à vous occuper de votre bonsaï, décidément le souverain de vos plantes de maison !

Des fleurs pour apporter de la couleur dans ma maison

Hibiscus, jacinthe, orchidée… Tant de plantes qui poussent chez-vous, à la maison ! Car rien n’égale la grâce et la délicatesse des fleurs, pourquoi ne pas faire de votre chez-vous un Eden fleuri et embaumant des parfums capiteux des plantes de maison préférées des esthètes !

Pour aller plus loin :

