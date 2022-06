Plantes d'Intérieur Idées & Inspirations

Décorer votre maison avec de jolies plantes d’intérieur

Une plante d’intérieur embellira et apaisera l’atmosphère de votre maison ! Choisissez vos plantes d’intérieur judicieusement et celles-ci deviendront une part intégrante de votre décoration. Petit guide pour éviter les faux pas !

Bien choisir ses plantes d’intérieur.

Une plante d’intérieur apporte un cachet nouveau à une maison. Ainsi les plantes vertes et les plantes fleuries d’intérieur instaurent une atmosphère détendue dans une pièce. Grâce à leurs couleurs, à leurs parfums, à leurs textures, tous nos sens sont sollicités…

Des plantes pour dépolluer votre intérieur :

Installer des plantes dites « dépolluantes » chez vous, permettra d’améliorer de manière simple et esthétique l’air que vous respirez. Les plantes dépolluantes nettoient en effet l’air que vous respirez, et croyez-nous l’air de chez-vous est dix à cent fois plus pollués que l’air extérieur (colles, enduits, peintures… )

Plantes & déco d’intérieure

Le choix de vos plantes d’intérieur doit concorder si ce n’est souligner votre décoration. Ainsi dans de grands espaces lumineux, privilégiez les palmiers et les fougères. Tandis que dans des pièces plus réduites optez pour des pots muraux protégeant une plante suspendue ! Enfin pour les adeptes de modernité et de luxe, optez pour une orchidée ! Vous avez envie de plantes d’intérieur mais ne savez pas comment les intégrer à votre déco ? Faites donc appelle à un de nos experts architectes d’intérieur.