Plans de Cuisine Idées & Inspirations

La cuisine est une pièce d’une importance capitale, puisqu’elle est le véritable laboratoire gustatif de votre famille ! Mais une pièce jouant un tel rôle, se doit d’avoir un aménagement irréprochable : fonctionnalité, confort, liberté de circulation, autant de qualités qui doivent être pensées dès l’élaboration des plans de votre cuisine ! Et en matière de plans de cuisine, nos experts d’Atelier Cuisine sont là pour vous aider ! Strictement fonctionnelle ou/et espace de convivialité pour recevoir ? C’est à vous de déterminer l’aménagement de cuisine le plus adéquat.

Plan de cuisine en I :

Les plans de cuisine en I sont parfaitement adaptés pour les cuisines longues et étroites (dites en couloir), Idéal pour les cuisines ouvertes et pour les espaces réduits, les plans de cuisine en I permettent une répartition salon/cuisine équilibrée. Adaptés pour les cuisines fermées équipées de deux murs aménageables parallèles, ce type de cuisine permet d’ouvrir l’espace à mi-hauteur afin de donner une touche design, de la luminosité et une perspective intéressante à votre cuisine.

Les plans de cuisine en U :

Le type de plans de cuisine en U est particulièrement pour les cuisines ouvertes sur une autre pièce (salle à manger, salon… ) Il est conseillé de disposer d’un espace central conséquent afin de pouvoir se mouvoir en toute liberté dans cet espace où les plats et les personnes circulent. Si vous disposez d’un espace conséquent, plutôt que d’opter pour des plans de cuisine en U il judicieux d’installer un îlot central, plus convivial et pratique pour la circulation.

Plans de cuisine : des possibilités innombrables :

Plans en L, en G. avec vous sans îlots, il y autant de plans de cuisine possible que de marmitons ! Et si vous voulez aller plus loin, Homify dispose de nombreux articles pour vous inspirer et vous donner des idées en matière de plans de cuisine, et n’oubliez pas que nos professionnels designers de cuisine sont là pour vous aider à réaliser la cuisine de vos rêves, devis, plans, aménagement, n’hésitez pas à les contacter !