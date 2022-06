Plancher en Vinyle Idées & Inspirations

Plancher en vinyle – Qu’est-ce que c’est ?

Le plancher en vinyle est une forme innovatrice de vinyle qui possède la même allure que le bois et offre la même sensation sous le pied. Le plancher en vinyle – contrairement au bois – dispose d’un caractère étanche, ce qui permet de l’installer dans des pièces humides telles que la salle bain ou la cave.

Pourquoi opter pour un plancher en vinyle :

On a mentionné son étanchéité, mais le plancher en vinyle compte de nombreux autres avantages tels que la chaleur comparable à celle du bois qu’il dégage et sa facilité d’installation puisqu’il n’exige pas d’adhésif. Le plancher en vinyle s’illustre ainsi comme une alternative en or aux revêtements de sol traditionnels. Et si vous souhaitez changer de revêtements, n’hésitez pas à consacrer notre rubrique : « Murs & Sols » dans la catégorie « Espace. »

Polyvalence et élégance :

Aujourd’hui, les ménages ont besoin de revêtements durables, jolis et qui demandent peu d’entretien ! Idéal pour vos cuisines et vos salles de bain le plancher en vinyle est de plus en plus en vogue pour les autres pièces de la maison ! Un must.

Plancher en vinyle – Et pourquoi ne pas aller plus loin ?

En effet pourquoi se limiter au style « plancher », quand les revêtements en vinyles offrent désormais toute une gamme de motifs et de styles différents tels que le vinyle imprimé ou le vinyle incrusté. Parfait pour créer une diversité des sols chez vous, et ce, à moindre coût !

Installer son plancher en vinyle.

La pose d’un plancher en vinyle est assez facile si votre sol est lisse. Cependant si vous n’êtes pas très bricoleur ou si la surface dont vous disposez d’une surface en relief (comme un vieux plancher en bois par exemple) faites donc appel à un de nos poseurs de sol. Vous trouverez de nombreux professionnels prêts à répondre à vos questions et à répondre à vos envies dans notre rubrique « Experts. »