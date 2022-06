Meubler sa Maison Idées & Inspirations

Il existe autant de manières et de styles de meubler son appartement ou sa maison qu’il existe de personnes différentes sur cette planète ! Vous allez trouver ici toutes les idées et conseils nécessaires pour meubler votre maison avec goût et allier le côté pratique des meubles au côté design de la décoration intérieure. Que vous préfériez le style shabby chic ou contemporain, romantique ou minimaliste, vous découvrirez grâce à nos experts de beaux meubles qui suivent vos envies ou les tendances.

Mesurer pour meubler!

Avant de meubler votre maison, il faudra mesurer toute votre maison, en longueur, largeur et aussi en hauteur (surtout que les armoires et les bibliothèques puissent rentrer sans coincer !). Pour bien savoir si tout va trouver sa place et si vous allez pouvoir circuler entre les meubles, il est conseillé de faire une simulation, soit sur un papier à l’échelle, soit en grandeur nature, avec du gros scotch posé sur le sol et délimitant les meubles dans l’espace. Il existe même des logiciels qui vous aideront à meubler votre maison en vous proposant de visualiser virtuellement en 3 D le résultat de votre ameublement. Vous pourrez alors essayer toutes les combinaisons possibles pour meubler votre maison sans vous casser le dos !

Faire appel à un expert

Meubler une maison est tout est art, que certains préfèrent ne pas effectuer seuls. Nos experts sont là pour répondre à vos questions et vous aider dans votre choix pour meubler votre maison. Vous avez la possibilité de faire appel à un décorateur ou une décoratrice d’intérieur, mais aussi de vous procurer des meubles originaux, et même made in France ! Vous trouverez aussi les objets qui iront sur vos meubles.

Choisir le style que vous préférez

Pour pouvoir meubler votre maison avec soin et avec goût, il faudra d’abord choisir le style que vous voulez donner à votre décoration et qui vous convient le mieux. Vous pourrez aussi meubler votre maison en mélangeant les styles. Ainsi, quelques meubles au design contemporain iront très bien avec une décoration shabby chic. Des meubles minimalistes pourront aussi être rehaussés par un ou deux objets personnels et colorés ou par des souvenirs rapportés de vacances.

Choisir la couleur de vos meubles

Vous pourrez aussi vous amuser à meubler votre maison en utilisant une palette de couleurs harmonieuses ou en total contraste : une déclinaison de couleurs pastelles pour un style shabby chic, ou un mélange de rouges et de jaunes vifs pour un intérieur contemporain.

S’inspirer pour meubler

Meublez la maison de vos rêves en réalisant des livres d'idées sur homify. Commencez à utiliser les livres d'idées pour rechercher les idées de meubles qui titillent votre inspiration. Il y a des centaines d'images sous chaque catégorie. Vous pouvez sauver les photos dans votre livre d'idées personnel, elles seront ainsi automatiquement sauvegardées dans votre profil avec la possibilité d'y joindre des commentaires.