Maître d'Ouvrage Idées & Inspirations

Maîtrise d’ouvrage, késako ?

Le maître d’ouvrage est l’entité porteuse des besoins, celle qui définit l’objectif d’un projet, son calendrier et le budget alloué au dit projet. Le résultat attendu du projet est la réalisation d’un produit appelé ouvrage.

Qui sont les maîtres d’ouvrage ?

Les maîtres d’ouvrage représentent les utilisateurs finaux à qui l’ouvrage sera destiné. Le maître d’ouvrage est donc responsable de la réalisation d’un projet mais n’a pas toujours les compétences techniques liées à la réalisation de l’ouvrage. En un mot, c’est vous !

Maître d’ouvrage délégué :

Si les maîtres d’ouvrage n’ont pas l’expérience ou les qualifications nécessaires au pilotage d’un projet, ils peuvent faire appel à un maître d’ouvrage délégué (spécialisée dans la gestion de projet.)

Le maître d’œuvre :

Le maître d’œuvre est la personne désignée par le maître d’ouvrage pour réaliser l’ouvrage dans les délais et les coûts fixés par un contrat. Le maître d’œuvre est donc responsable de bon déroulement des travaux et a en général la responsabilité de désigner une personne physique chargée de l’accompagnement du projet, on parle alors du chef de projet.

Pour aller plus loin :

Vous vous posez encore des questions ? C’est normal ! La réalisation de travaux peut sembler parfois compliquée ou nébuleuse, c’est d’ailleurs pour cela que le rôle du maitre d’ouvrage peut être délégué. A Homify nous disposons d’un catalogue d’experts qui sont prêts à répondre à vos questions et à suivre au plus près vos envies de rénovations ou de constructions, n’hésitez pas à les contacter !