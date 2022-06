Maison Préfabriquée Idées & Inspirations

Maison préfabriquée

Le concept de la maison préfabriquée ? Des éléments de construction fabriqués en usines pour être assemblés directement sur le chantier. Grâce à ces caractéristiques, les délais de construction sont très rapides grâce à des composantes structurales préparées à l’abri des intempéries !

Une maison préfabriquée sans se ruiner ?

Aujourd’hui l’accès à la propriété est de plus en plus difficile, mais avez-vous pensé aux maisons préfabriquées ? Maisons modulaires, maisons container ou maisons préfabriquées, il existe de nombreuses options pour vous permettre de devenir propriétaire à moindre coût et ça, ça n’a pas de prix ! Préfabriquée et bioclimatique

Vous souhaitez devenir propriétaire et respecter l’environnement ?

Les maisons préfabriquées sont une option en or car elles sont dites passives et privilégient une basse consommation d’énergie. Ainsi le pré-assemblage en usine permet un agencement entre les modules qui réduit au maximum la consommation d’énergie grâce au pouvoir isolant des matériaux de construction, et vous permet de faire des économies conséquentes notamment en terme de chauffage !

Comment construire ma maison préfabriquée ?

Pour construire votre maison préfabriquée vous pouvez opter pour deux options. Mais avant d’opter pour l’une ou l’autre, il est primordial d’effectuer un devis. La première option consiste à faire appel à un constructeur spécialisé qui se chargera du planifier en usine la construction de votre maison, de l’intervention d’une grue et/ou d’un échafaudage, du montage complet des éléments de construction, de la mise en place de l’évacuation des eaux usées, des différentes menuiseries (fenêtres, portes) ainsi que du revêtement de la façade et du toit.

Opter pour l’auto construction

Le principe de l’auto-construction est une excellente option pour tous les manuels qui souhaitent faire des économies. La maison peut ainsi être livrée à différents stades de la construction. Néanmoins, avant de vous lancer dans la construction de votre maison préfabriquée, il est indispensable que vous ayez de bonnes bases en bricolage ainsi qu’un excellent sens de l’organisation. Vous devez de plus prendre en comptes le temps de travail que vous allez devoir effectuer (cela peut en effet prendre plusieurs mois voir quelques années.) Si vous souhaitez en savoir plus sur ce type de maison, n'hésitez pas à consulter les différents projets de maisons préfabriquées disponibles sur notre site ou de contacter un de nos nombreux experts professionnels dans le domaine. A vous de jouer !