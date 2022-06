A l’heure où l’on partage sa voiture pour aller au travail ou partir en vacances, ou l’on loue une chambre de son appartement grâce à des services en ligne, nos modes de transports et d’hébergements sont en profondes mutations. Un autre indicateur de cette tendance dans l’air du temps : le House Sharing, un phénomène qui vise à réunir des familles au sein d’une même maison plurifamiliale afin de disposer de plus d’espace et de confort. Petit tour d’horizon.

Pourquoi opter pour une maison plurifamiliale ?

Opter pour une maison plurifamiliale vous permettra de bénéficier d’un espace plus grand en partageant le loyer ou l’achat d’une maison avec une ou plusieurs familles. Un choix qui suppose également une répartition des coûts liés à une habitation : taxes, réparations, travaux… N’attendez plus, si votre décision est prise, contactez un de nos experts !

Maisons plurifamiliales : une véritable aventure humaine !

Outre les avantageuses économies que vous effectuerez, vivre dans une maison familiale consiste également en une véritable aventure humaine. En effet partager son quotidien avec une autre famille vous apprendra le « vivre-ensemble » et vous permettra de vivre des moments inoubliables ! Et même si vous ne passez pas tout votre temps avec le couple avec qui vous déciderez d’emménager, une maison plurifamiliale est un vrai plus si vous avez des enfants. Ils pourront en effet jouer avec des copains à domicile sans que vous vous inquiétez de savoir où ils se trouvent !

Attention aux pièges avant d’acheter une maison plurifamiliale :

Avant d’investir dans une maison plurifamiliale, il est fondamental de bien choisir ses futurs colocataires ou copropriétaires, et de prendre le temps de réfléchir ensemble à l’acquisition du bien et aux modalités de fonctionnement du vivre-ensemble. En effet si l’un des couples revendique une partie commune ne se plie pas aux règles que vous aurez décidé auparavant, l’existence à plusieurs pourra vite devenir très difficile.

Les maisons plurifamiliales : l’avenir des citadins ?

Avec la crise du logement et la hausse des prix, vivre en ville devient de plus en plus laborieux. L’achat d’une maison plurifamiliale peut être la clef de l’accession à la propriété ! Toutefois avant d’investir pensez en amont à la division de la maison mais aussi à sa revente. Pour plus d’informations, ou si vous avez simplement des questions, n’hésitez pas à contacter l’un de nos experts architectes, ils sont là pour vous aider.