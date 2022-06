Maison Modulaire Idées & Inspirations

Maison modulaire :

Les maisons modulaires, containers et préfabriquées sont des habitations confortables facilement constructible et relativement peu coûteuses. La construction d’une maison modulaire se fait par l’assemblage de différents modules fabriqués dans des usines.

Une maison personnalisée :

Les différents modules peuvent être personnalisés pour répondre aux mieux à vos envies de maison modulaire. Disponibles en plusieurs tailles, c’est à vous de voir la superficie de vos pièces à vivre (salle de bain, salon, cuisine… ) en fonction de vos besoins et de votre budget !

Maison modulaire : écologique et passive

Esthétiques et fonctionnelles, les maisons modulaires répondent aux caractéristiques des bâtiments bioclimatiques. Ainsi ces maisons modulaires sont construites à partir de matériaux isolants qui permettent une faible consommation d’énergie (tels que le bois par exemple.)

Maison modulaire : entre nomade et sédentaire

Parce que votre maison (selon les modèles) modulaire est transportable par camion, elle vous permet de partir sans déménager et de tenter une nouvelle vie sans avoir à tout recommencer ? Pas mal non, de voyager avec sa maison sur le dos ?!

Une maison modulaire pour vous :

A Homify on a suivi de très près la tendance de ce nouveau type d’habitats qui fait fureur auprès des particuliers ! En effet, outre le fait qu’elles permettent un accès à la propriété facile et peu couteux en pleine crise du logement, ces maisons modulaires ouvrent également la voie à nos habitations de demain ! Et si le sujet vous intéresse, entrez directement en contact avec un de nos professionnels pour un devis gratuit !