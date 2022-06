Maison Design Idées & Inspirations

Tout pour une maison design

Sur homify vous trouverez toutes les idées nécessaires à la réalisation de votre maison design. Des objets design aux meubles en passant par les meilleures couleurs, vous pourrez vous faire une idée des tendances du design pour la maison et créer votre propre livre d’idée pour partager vos projets de maison design.

Une maison design, ce n’est pas très compliqué : un peu d’imagination, beaucoup d’inspiration, quelques conseils d’experts et surtout un œil pour ce qui fait une maison design : originalité et créativité.

Choisir ses meubles et ses objets

Une maison design n’a pas à vous coûter cher. En choisissant avec goût et précision vos objets décoratifs et votre mobilier vous pourrez obtenir une maison design sans vous ruiner. Il existe de nombreuses enseignes de magasin qui proposent des meubles et des objets design.

N’oubliez pas la lumière !

Une maison design ne l’est que si tous les centimètres disponibles sont design ! C’est pour cela qu’il ne faudra pas oublier les luminaires et les systèmes d’éclairage. Encore une fois, il existe dans ce domaine des quantités de possibilités pour trouver la lampe qui convient le mieux à votre maison design.

Laissez-vous guider

Laissez-vous conseiller par nos experts en décoration d’intérieur et nos experts en mobilier et objets déco. Ils pourront vous aider dans vos démarches d’aménagement d’une maison design, du choix des objets à leur emplacement, en passant par le mobilier et les couleurs des textiles. Une maison design est aussi un art de vivre et il faudra donc aussi penser à la praticité et l’usage de vos meubles et objets design.

Créez votre livre d’idées

Avant de vous lancer dans l’aventure de création d’une maison design, vous pouvez lire nos pages et enregistrer toutes les images qui vous inspirent dans votre livre d’idées, spécialement destiné aux maisons design. Ainsi vous pourrez vous faire une idée plus précise de ce que vous voulez obtenir en décorant votre maison design et retrouver toutes vos idées en une seule fois à un seul endroit. Vous pourrez aussi nous faire parvenir vos commentaires sur le déroulement de votre projet de maison design.