Idées lumineuses : L'éclairage au centre de nos préoccupations

Olivier Cortes nous présente sa création Filiation réalisée en partenariat avec la société Arkema et en collaboration avec le designer Tristan Girard. Ainsi, cette lampe baladeuse est un savant mélange de bois et de PVC, de savoir-faire artisanal et de technique moderne. Esthétisme et fonctionnalité réunies, cette baladeuse contemporaine disponible en différents coloris vous permettra de créer une ambiance colorée et d'insuffler modernité et tradition dans n'importe quel intérieur.