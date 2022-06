Idées déco pour une chambre de garçon

Sans vouloir entrer dans un débat sur le genre, quand on en vient à parler de chambres d’enfant, les filles et les garçons ont en général des idées bien différentes de ce qu’ils veulent. Côté fille, on trouve du rose, du ludique, des tissus doux tandis que les garçons préfèrent l’aventure, les cow-boys, les Indiens ou les pirates. Voici donc les idées qui nous inspireront aujourd’hui, pendant que nous vous dévoilons quelques idées pour décorer une chambre de garçons.