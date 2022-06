Une maison brésilienne toute en courbes: la Casa Curva

Le salon est le coeur de la maison ; c’est l’endroit qui invite le plus à la flânerie. On aime beaucoup que le tapis brun soit l’élément qui rassemble les différentes couleurs et styles des fauteuils. La table d’appoint, en matière réfléchissante, est à la fois discrète et élégante. La cheminée permet également de loger la télé dans le mur, pour perdre le moins d’espace possible. Et derrière, de grandes fenêtres, pour encore plus de lumière naturelle et une impression de détente.