Une pharmacie au design moderne

Les styles anciens et nouveaux se répondent parfaitement et correspondent bien à l’espace sans avoir l’air trop forcés. Les armoires en bois ancien possèdent des étagères en verre pour la touche de modernité mais ont été installées dans la pierre d’origine, pour souligner l’encrage dans le passé. Le comptoir mélange également les influences, avec une base en marbre on ne peut plus classique reposant sur une fine structure turquoise elle-même imbriquée dans un élément carré plus foncé. Un style on ne peut plus moderne.