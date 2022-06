Rêver de simplicité

Miser sur le blanc dans la salle de bains requiert de particulières précautions : on misera ainsi volontiers sur un ton plus crème que blanc, et on l’associera avec des matières naturelles et des formes arrondies afin que l’espace soit reposant et non aseptisé. L’usage d’accessoires en bois, en osier, en céramique, de même que le cadre accroché au-dessus de la baignoire ou la plante posée sur la vasque contribuent à donner la sensation d’être hors de l’espace et hors du temps. Idéal pour se délasser après une longue journée.