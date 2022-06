Tendance: les carreaux de béton

Dans la maison, le carreau de ciment est l’allié idéal des rénovations. En effet, il ne dénature pas les constructions anciennes tout en offrant une solution pratique pour les sols. Particulièrement utilisé dans les pièces d’eau, il contribue à une rénovation jouant sur l’authenticité.

Dans les salles de bains, comme présenté dans le show-room des carrelages du Marais, on pourra insister sur son utilisation monochrome originale. Un mélange de blanc, noir et gris, une frise créée par contraste, associés à une baignoire pattes de lion et à un lavabo classique, feront de la salle de bains un espace début 20ème siècle ! Mais en regardant de plus près, les designs géométriques teintés dans la masse du ciment nous prouveront toute la modernité de ce revêtement !