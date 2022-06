Une Maison Familiale aux Allures de Loft !!

La possibilité de commander une maison et d'y emménager quelques semaines plus tard : voici le grand avantage des maisons préfabriquées modulaires. L'estimation du budget pour ce type d'habitation est bien plus précis avec les maisons préfabriquées que lors d'une auto-construction.

En effet, l'auto-construction se heurte à d'énormes dépenses supplémentaires qui ne peuvent pas être calculées, ce qui rend les estimations de coûts très compliqués. En outre, votre rêve peut être reporté indéfiniment. En règle générale, la construction prend 3 fois plus longtemps que prévu, et d'une valeur de 30 à 60% plus chers à la fin que ce vous pensiez. Le bureau d'architecte THULE BLOCKHAUS GMBH travaille avec des clients qui n'aiment pas patienter, et qui ne veulent pas traiter avec les tracas, les insuffisances et les erreurs.