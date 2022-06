Des ustensiles de cuisine pour vous rendre la vie plus facile

Manger biologique est de plus en plus populaire, et il est certes important de surveiller la provenance des produits que l’on consomme, mais quid de l’équipement de votre cuisine ? Les ustensiles peuvent également suivre cette logique et être respectueux de l’environnement. Cette planche à découper en teck est issue du commerce équitable et est produite dans une région forestière responsable. Le polissage spéciale de la planche, le rebord et le rond vous faciliteront la tâche dans la cuisine. De plus, le teck est la matière la plus durable et la plus résistante aux champignons et produits chimiques.