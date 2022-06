Une Maison Sensationnelle Équipée à la Perfection !

La cuisine surprend avec son design intemporel et son look très frais habillé entièrement de blanc. Les meubles lisses sans poignées font honneur au style minimaliste et des plans de travail en bois complètent ce look très proprement défini. Fidèle à certains caractéristiques tendances du style moderne, la cuisine est ouverte sur la salle à manger afin de créer un espace plus vaste et épuré. Le sol en béton aux nuances de beige est une vraie réussite. Un super choix pour la cuisine, car un sol en béton est facile à nettoyer, pas cher et a un aspect esthétique fantastique.

