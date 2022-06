8 Salles de bains Super Chaleureuses !!

Cette petite pièce a déjà un atout que beaucoup d’autres n’ont pas : ces magnifiques murs de pierre ! Plus qu’à intégrer un mobilier simple et moderne, un parquet naturel pour le sol et le tour est joué : une salle de bain traditionnelle et fonctionnelle super chaleureuse ! L’éclairage est lui aussi optimal : la lumière passe par la fenêtre du fond, et les spots très puissants autour du miroir rendent le tout encore plus lumineux.