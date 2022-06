Un Insoupçonnable Havre Zen..!

Pour cette propriété nichée au coeur de 44 hectares de forêt, l'agence de d'architecture et de décoration de région bordelaise A un fil a crée un ensemble de bâtiments qui misent sur une union harmonieuse avec la nature, des lignes zen et épurées et l'usage de matériaux naturels et de couleurs neutres.

L'ensemble du projet est remarquable par son harmonie générale, tous les bâtiments et tous les éléments semblant s'inscrire dans un ensemble équilibré entre la nature et l'architecture, l'intérieur et l'extérieur, la tradition et la modernité.

Inspiré tout aussi bien de l'esthétique japonaise que du design contemporain, ce projet est un véritable havre de paix et d'harmonie loin du chaos de la vie urbaine, une retraite parfaite pour se ressourcer…