Un Balcon misérable devenu Cosy et Chic!

Avec les coussins, couvertures et les fausses fourrures, les filles peuvent maintenant profiter d'un mélange de tissus esthétiques et cosy. Le plafond sans intérêt est caché par un baldaquin en tissu et un parasol orange protège du soleil en été. L'ambiance chaleureuse et détendue permet de profiter d'après-midi tranquilles en été. Les couleurs orangées, jaunes et les rayures multicolores apportent une énergie vitaminée à ce petit balcon plein de charme.