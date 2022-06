homify 360°: Un cottage écossais

Que seraient les paysages du terroir britannique sans les petits cottages romantiques essaimés ici et là qui, avec leurs façades de pierre, leurs clôtures de bois, leur air amical et leurs jardins fleuris, donnent un charme pittoresque à la campagne ? Ces maisons idylliques et le style de vie qu’elles abritent ont été le sujet de nombreux reportages, films et romans, nous donnant une idée de ce que cela pourrait être de vivre dans l’un de ces petits villages britanniques. Prenez juste une seconde pour imaginer à quel point ce style de vie pourrait être agréable. Peut-être penserez-vous d’abord aux heures passées dans le jardin ? Ou au temps passé à marcher dans les champs alentours à promener le chien ? Peut-être ce sera une image d’une visite du marché local un jour froid d’automne, ou celle d’un bon livre accompagné d’un verre de vin devant la cheminée ? Dans tous les cas, l’esprit romantique de la campagne britannique s’impose. La société Fife Architects a été choisie pour rénover et agrandir ce cottage écossais de St. Andrews, la ville largement connue pour la terre du golf. L’extension a été conçue en utilisant des matériaux tels que le bois et le verre, en contraste avec le bâti existant, ajoutant une touche de modernité à la maison sans lui ôter son charme rural. Pour Homify 360°, nous vous invitons à faire un tour de cette beauté écossaise et à découvrir ce que pourrait être de vivre à la campagne !