Vertigo : Étagères flottantes et légères

Nos voisins allemands ont une expression – Ordnung muss Sein - qui se traduirait en français par L'ordre se doit d'exister et qui exprime leur besoin presque vital d'organiser et de classifier leur environnement de vie. Aussi, nous ne sommes pas surpris de découvrir que cette étagère hiérarchique et organisée a été conçue par un groupe de designers berlinois, The Fundamental Shop. A few of my favorite things – c'est son nom – vous permet ainsi de répartir et d'organiser vos objets favoris dans un arrangement élégant de votre choix. Des volumes cubiques en Pin Douglas sont superposés dans une organisation pyramidale et accueillent de plus petits volumes identiques, digne d'une fractale ou d'un dessin vertigineux de M. C. Esher. La solution parfaite, donc, pour l'organiseur compulsif qui sommeille en vous!