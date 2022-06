Quels Styles d'Agencements pour Votre Salle de Bain??

On remarque instantanément les deux vasques carrées, originales de part leur forme. Le meuble sur lequel elles sont installées recueille différents rangements et permet de garder ordonné le reste. On aime l’idée des miroirs directement posés à même le meuble de la salle de bain. Ce peut être une bonne idée pour l’aménagement de votre salle de bain… On remarque aussi dans le reflet du miroir des carreaux à motifs qui apportent une touche d’originalité à cette salle d’eau. On aime l’ambiance qu’elle dégage et nous avons l’impression qu’elle ressemble à la personnalité et aux attentes des propriétaires.