10 Doubles Vasques au Caractère UNIQUE

Ici, pas de jaloux ! On a chacun son espace à soi grâce à la double vasque et aux deux meubles de salle de bain. Chacun son miroir et son spot accroché au mur pour bénéficier d’une jolie lumière. On aime la couleur taupe utilisée ici, l’ambiance y paraît zen et propice à la détente. Chaque matin, chacun pourra se préparer à son rythme et sans déranger l’autre.