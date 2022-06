L'incroyable Reconversion d'un Balcon miniature!

Le sol en béton gris du mini-balcon était peu attractif et peu accueillant. Par conséquent, l'équipe d'experts que le propriétaire a engagée, a décidé de placer des carreaux de bois de haute qualité, qui s’assemblent facilement avec un système de clic et peuvent être retirés si nécessaire. Le nouveau sol en bois transmet une chaleur naturelle, est robuste et résistant et c’est une touche complètement nouvelle et accueillante donnée au balcon.