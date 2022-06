DIY : 5 Meubles à Créer Soi-même !!

Bien souvent, on a beaucoup de vêtements à suspendre et on manque de place pour le faire. Pour compléter la commode dans laquelle vous rangez vos vêtements pliés, vous pouvez très simplement créer un petit dressing d'appoint pour suspendre vos habits. À l'aide de quelques cintres, de fils solides et de tiges en bois et en métal vous pouvez ainsi créer un rangement original et pratique qui n'alourdira pas la pièce.