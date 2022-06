7 Terrasses Rustiques Absolument Magnifiques !

Un riche mélange de moderne et rustique est ici obtenu en combinant des matériaux naturels comme le bois et la pierre avec des lignes épurées et un mobilier élégant. Ces grandes surfaces de verre, créant ainsi une transition en douceur entre l'intérieur et l'extérieur – qui est la terrasse de bien-être.

