Appartement jeune et coloré

Nous sommes de retour dans les espaces de vie pour observer plus en détails les différents éléments de décorations qui meublent la salle à manger et la cuisine. Ici, nous sommes dans une univers jaune citron, qui nous ouvre l'appétit en plus de dessiner un sourire sur nos lèvres. Au plafond a été suspendue une magnifique lampe, légère et graphique, qui donne un aspect sophistiqué à l'espace. Il s'agit en fait de la suspension Vertigo, de la designer française Constance Guisset pour l'éditeur de design Petite Friture. Au mur, une oeuvre abstraite reprend les teintes acidulées tout en apportant de la profondeur à la pièce. Finalement, autour d'une table brute en fer forgé et en céramiques luisantes est attablée une série de chaises Eames, un classique du design moderne, que l'on retrouve dans des teintes basalte et moutarde – et avec des pattes en bois naturel – et qui contribuent à enrichir la palette de couleurs vives et naturelles qui habite cet appartement.

En définitive, il s'agit d'un projet surprenant, qui plaira aux amateurs de couleurs et de designs naturels et contemporains. Bien évidemment, cet intérieur ne conviendra pas à tous les goûts, mais pour ceux qui sont prêts à tenter l'expérience, nous vous conseillons de contacter un de nos experts en design homify qui vous pourra vous conseiller dans le choix des teintes et des éléments de décoration.