8 Salons Parfaits pour Recevoir !!

Le premier salon sélectionné fait état d'une magnificence sans précédent. On découvre un espace immense, colorée, lumineux et épuré. Le résultat est absolument bluffant. La partie assise avec le sofa est installée sous cette gigantesque pergola dans laquelle se trouve également une cheminée, plusieurs jeux luminaires mais surtout des ouvertures immenses laissant circuler la lumière naturelle. On y découvre également un jardin parfaitement entretenu dans lequel on imagine les enfants courir.