8 Salles de Bains COLORÉES !!

Cette salle de bain pensée par nos experts créateurs de salle de bain italiens s'illustre comme un véritable must en matière de création originale ! La vasque de la baignoire peinte en bleu est un choix aussi esthétique qu'audacieux et révèle des trésors de créativité ! Ses pieds et sa robinetterie dorées offre un aspect shabby chic à l'ensemble tandis que le parquet et les murs peint en bleu-pastel viennent compléter le tableau. On adore!