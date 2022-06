7 petits jardins magnifiques que vous allez absolument adorer !

Lorsque l'on ne dispose pas de beaucoup d'espace, les aménagements pour le jardin doivent permettre de créer un paysage beau et agréable avec peu d'éléments pour ne pas trop surcharger le terrain. Sans pour autant laisser tomber le confort d'un salon de jardin ou la joie que peut apporter une fontaine, nous avons sélectionné une vaste gamme de petits jardins qui vous inspirerons pour votre propre réalisation. Inutile donc de vous morfondre si vous auriez désirer posséder un jardin plus grand, car ces 7 petits jardins non rien à envier aux plus grands des jardins.