10 TRUCS pour Relooker sa Salle de Bains Sans Frais!!

Donner de la couleur sans refaire tout son carrelage, c’est possible avec les créations de Laurent et Fabien pour Moz-art qui allient tradition et modernité. Cette mosaïque apporte non seulement de la couleur mais également un détail moderne qui redonnera un coup de jeune à une salle de bains sans encombrer toute la pièce. Un détail essentiel, en particulier pour les petites salles de bains. Le motif est indémodable et s’adapte aux salles de bains modernes comme celles plus traditionnelles pour mettre de bonne humeur dès la première douche du matin.