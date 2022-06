Rénovation de l'EXTRÊME pour Studio 12m2 !!!

Du côté de l'entrée, rien de non plus très fameux puisque comme nous le voyons à l'image les peintures avaient bien besoin d'un coup de frais ainsi que les murs et le parquet. Le vert choisi pour la partie haute de la pi`ce a plutôt tendance à rapetisser l'espace et à l'assombrir en même temps. Il était vraiment temps pour cet appartement de recevoir l'aide d'une professionnelle.