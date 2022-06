Dernière Chance pour Propriété Abandonnée!!

Agencée et décorée si merveilleusement et simplement, cette chambre principale est, encore une fois, la symbiose idéale entre tradition et modernité. Rien n'a été ajouté pour l'effet ici et au lieu de cela, l'aspect pratique et l'élégance jouent un rôle central. Les tapis traditionnels sont superbes et ajoutent un peu de texture à l'espace minimaliste et les meubles en bois sombres apportent la profondeur et la chaleur. Merveilleux!

