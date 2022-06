Challenges de taille pour studio

Mot de passe ? Studio ! Non, ce n’est pas le code qu’il faudra prononcer pour entrer à une soirée secrète. Nous avons simplement remarqué qu’au cours des dernières années, la taille des appartements dans les grandes villes réduit comme peau de chagrin. La demande croissante et l’impossibilité de continuer à construire à la périphérie de ces villes amène l’architecture moderne à revisiter et à repenser ces espaces. Au centre des métropoles, les studios se multiplient, souvent occupés par des personnes seules ou de jeunes couples.

Les pièces sont également de plus en plus petites, notamment pour des espaces vitaux comme la salle de bains ou la cuisine. Les architectes et les designers d’intérieur doivent donc se creuser le cerveau pour créer des espaces extrêmement fonctionnels mais toujours chaleureux et accueillants. Nous vous présentons aujourd’hui trois petits appartements qui présentaient de vrais challenges et qui ont su, grâce au talent de nos experts, se muer en petits écrins de modernité, élégants et plein de style.