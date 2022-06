Meubles adaptés aux petits salons

Si vous n’avez pas beaucoup d’espace dans votre salon, oubliez les meubles et accessoires trop tape à l’œil. Préférez le minimalisme, qui non seulement est très à la mode en ce moment mais vous donnera également l’impression que la pièce est plus spacieuse et plus aérée. Fiez­vous entièrement à la devise qui dit « le moins, c’est le mieux ». Dites non aux meubles aux pieds massifs, aux ornements, aux proportions étranges et optez pour des lignes épurées et des formes simples en adoptant des couleurs vives si vous voulez donner un peu de modernité à l’ensemble.