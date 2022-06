5 chambres où triomphe le blanc

Il est indubitable que le blanc est la couleur la plus aisée à associer. Elle se marie aussi bien avec les autres couleurs qu’avec différents matériaux. Si vous souhaitez que votre chambre à coucher blanche soit chaleureuse, l’association de draps dans une matière noble comme le lin et des meubles, sols ou murs en bois est une option particulièrement payante. Dans cette chambre, le bois est non seulement sur le sol, mais également sur une partie des murs et du plafond, plongeant le lit dans un cocon chaleureux. Le bois apporte ainsi une touche chaleureuse et accueillante, tandis que le blanc apporte sa pureté et sa luminosité. Outre le jeu de matière, un jeu de couleur est mis en scène dans cette pièce : les couleurs gris et argent des coussins disposés sur le lit s’associent aux tons pastels parme et rosé des plaids. Ces différentes notes, de matière et de couleur, confèrent de la douceur à l’espace.