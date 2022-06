Pour un salon chaleureux

Parmi nos propositions pour des salons chaleureux, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur un salon de style méditerranéen. En effet, s’il y a bien un style qui caractérise la convivialité, la simplicité et l’authenticité, c’est celui-ci. A l’opposé des espaces surchargés, on y cherche avant tout la qualité et la beauté des matériaux. C’est pourquoi ici aussi va généralement dominer le blanc, à la fois sur les murs et dans le mobilier, et le bois. Pas question cependant de bois traité. Il s’agira d’un matériau brut, dans son plus simple appareil, où les imperfections, les irrégularités, et les veinures apporteront une beauté naturelle. De la même façon et pour la même raison, l’osier, dans toute sa rusticité, est travaillé pour les éléments de décorations, mettant à l’honneur l’artisanat. Les couleurs, les matériaux et la lumière réchauffent l’espace et le salon devient un lieu où prédominent la convivialité et la sincérité.