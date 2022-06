10 Formidables Cuisines en Inox!

Au sein de cette cuisine, on note la présence imposante de deux couleurs majeurs, à savoir le blanc et le noir. Toutefois, dans l'objectif de lier les deux thèmes et ainsi leur donner une continuité, les propriétaires ont choisi d'opter pour l'insertion de l'inox et sa couleur grise métallisé.

On la retrouve avec la haute, le four et ce superbe mini réfrigérateur. Le lien entre le blanc et le noir est ainsi effectué avec succès.