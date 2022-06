Un aéroport en Géorgie : QUEEN TAMAR

Seulement trois mois de travaux ont été nécessaires à la construction du tout nouveau aéroport géorgien de Mestia. On doit son design à l’architecte J. Mayer H., qui propose une création ambitieuse, en accord avec la volonté du pays de développer le tourisme. La ville de Mestia, largement modernisée entre 2009 et 2012, est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO et se caractérise par une architecture médiévale et des tours en pierre. Attirant principalement les mordus de sport d’hiver, elle a vu ses maisons traditionnelles démolies et remplacées par de nouveaux bâtiments évoquant des chalets suisses. Certains se désolaient et regrettaient que la ville ait perdu son identité, il était donc nécessaire qu’un nouveau bâtiment vienne s’imposer dans le paysage urbain, et J. Mayer H. a su le faire avec beaucoup d’innovation.