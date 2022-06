Du métal pour la cuisine

Outre les qualités spectaculairement brillantes et réfléchissantes du métal, il y a certains avantages pratiques à intégrer des éléments en acier dans la cuisine. Les avantages de l'acier inoxydable pour les couteaux de cuisine et d'autres outils dans la cuisine sont bien connus, mais les nombreux avantages d'un plan de travail en acier sont parfois négligés!

L'acier inoxydable est un alliage de fer, de nickel et de chrome, sous la forme d'une plaque lisse qui est pliée pour former un plan de travail. Comme son nom l'indique, ce matériau est inoxydable, entièrement étanche et est idéal pour la cuisine, où l'on retrouve beaucoup d'eau et autres liquides comme des sauces et des huiles. En outre, il nécessite très peu d'entretien et est parfaitement stérile. Ce dernier avantage est aussi la raison pour laquelle de nombreuses cuisines professionnelles font usage de ce matériau: il s'agit de surface idéale pour prendre des précautions face à l'hygiène de notre cuisine.

De plus, des comptoirs en acier inoxydable peuvent être conçus dans presque toutes les formes, textures et finitions que vous souhaitez grâce aux propriétés flexibles du métal. Un avantage supplémentaire de ceci est que les éléments de cuisson peuvent être intégrés dans le plan de travail de manière minimale et élégante.